Из России на Донбасс прибыли более ста военных

"Продолжаются мероприятия по доукомплектованию соединений и частей "первого и второго армейских корпусов" личным составом. С территории РФ прибыло в состав "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" с местом дислокации в Новоазовске "первого армейского корпуса" молодое пополнение в количестве 70 человек, в "7-ю отдельную мотострелковую бригаду" с местом дислокации в Дебальцево "второго армейского корпуса" - 50 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.