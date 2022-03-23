З полону російських військових визволили директора Херсонського театру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Херсоні з полону російських окупантів звільнили викраденого директора театру, депутата облради Олександра Книгу. Про це повідомив Олешківський міський голова Олег Рищук, передає УНН.
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Наразі жодних подробиць визволення Книги не має, однак Рищук запевнив, що із депутатом все добре.
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що влада зробить все, щоб звільнити викраденого депутата та вигнати ворога з української землі.
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Україна сподівається повернути полонених вітчизняних військових із острова Зміїний найближчим часом.