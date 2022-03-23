Из плена российских военных освободили директора Херсонского театра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Херсоне из плена российских оккупантов освободили похищенного директора театра, депутата облсовета Александра Книгу. Об этом сообщил Олешковский городской голова Олег Рищук, передает УНН.
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Пока никаких подробностей освобождения Книги нет, однако Рищук заверил, что с депутатом все хорошо.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власть сделает все, чтобы освободить похищенного депутата и изгнать врага с украинской земли.
Напомним
Украина надеется вернуть пленных отечественных военных с острова Змеиный в ближайшее время.