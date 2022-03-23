Из плена российских военных освободили директора Херсонского театра

Детали

Пока никаких подробностей освобождения Книги нет, однако Рищук заверил, что с депутатом все хорошо.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власть сделает все, чтобы освободить похищенного депутата и изгнать врага с украинской земли.

Напомним

Украина надеется вернуть пленных отечественных военных с острова Змеиный в ближайшее время.