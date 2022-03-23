Ми зробимо все, щоб визволити нашого патріота та вигнати ворога з нашої землі: Єрмак про викрадення директора Херсонського театру

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 72066 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 86291 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 89959 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 94586 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 104451 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 156646 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72508 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 154899 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110704 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69721 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9м/с
55%
Популярнi новини

Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

14 квітня, 18:41 • 4070 перегляди

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

14 квітня, 18:47 • 6228 перегляди

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 4550 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 10270 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 5762 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 72051 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 156638 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 178618 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 154894 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 265723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97955 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100398 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44842 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48146 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62690 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Ми зробимо все, щоб визволити нашого патріота та вигнати ворога з нашої землі: Єрмак про викрадення директора Херсонського театру

Київ • УНН

 • 69149 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що влада зробить усе необхідне, щоб визволити з російського полону директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Єрмака.

Ми зробимо все, щоб визволити нашого патріота та вигнати ворога з нашої землі: Єрмак про викрадення директора Херсонського театру

Цитата

"Російські окупанти викрали та вивезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру, засновника фестивалю "Мельпомена Таврії", депутата Херсонської облради Олександра Книгу… Ми зробимо все, щоб звільнити нашого патріота, а також вигнати ворога з нашої землі", – заявив Єрмак.

Деталі

Він наголосив, що росіяни бачать опір херсонців, їм не вдається повторити сценарій 2014 року, тому вони хочуть налякати українських патріотів методами, які до українських дисидентів застосовували радянські КДБісти.

"Але зараз ХХІ сторіччя, наша країна - вільна. Наші люди - вільні і більше не будуть в окупації у росіян. Українці будуть боротися. Маски давно вже зняті, і всі розуміють, що росія воює проти нашої нації. І це вітчизняна війна, в якій ми переможемо", – додав він.

Нагадаємо 

В Олешках Херсонської області російські окупанти затримали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,244.67
Ethereum
$1,639.35