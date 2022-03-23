Ми зробимо все, щоб визволити нашого патріота та вигнати ворога з нашої землі: Єрмак про викрадення директора Херсонського театру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що влада зробить усе необхідне, щоб визволити з російського полону директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Єрмака.
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"Російські окупанти викрали та вивезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру, засновника фестивалю "Мельпомена Таврії", депутата Херсонської облради Олександра Книгу… Ми зробимо все, щоб звільнити нашого патріота, а також вигнати ворога з нашої землі", – заявив Єрмак.
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Він наголосив, що росіяни бачать опір херсонців, їм не вдається повторити сценарій 2014 року, тому вони хочуть налякати українських патріотів методами, які до українських дисидентів застосовували радянські КДБісти.
"Але зараз ХХІ сторіччя, наша країна - вільна. Наші люди - вільні і більше не будуть в окупації у росіян. Українці будуть боротися. Маски давно вже зняті, і всі розуміють, що росія воює проти нашої нації. І це вітчизняна війна, в якій ми переможемо", – додав він.
Нагадаємо
В Олешках Херсонської області російські окупанти затримали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу.