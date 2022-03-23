Мы сделаем все, чтобы освободить нашего патриота и изгнать врага с нашей земли: Ермак о похищении директора Херсонского театра

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"Российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении директора Херсонского областного музыкально-драматического театра, основателя фестиваля "Мельпомена Таврии", депутата Херсонского облсовета Александра Книгу. Мы сделаем все, чтобы освободить нашего патриота, а также изгнать врага с нашей земли", - заявил Ермак.

Детали

Он отметил, что россияне видят сопротивление херсонцев, им не удается повторить сценарий 2014 года, поэтому они хотят напугать украинских патриотов методами, которые к украинским диссидентам применяли советские Кгбисты.

"Но сейчас XXI столетие, наша страна - свободна. Наши люди - свободны и больше не будут в оккупации у русских. Украинцы будут бороться. Маски давно уже сняты, и все понимают, что россия воюет против нашей нации. И это отечественная война, в которой мы победим", - добавил он.

Напомним

В Олешках Херсонской области российские оккупанты задержали директора Херсонского областного музыкально-драматического театра Александра Книгу.