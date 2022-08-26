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З початку війни збитки довкіллю України досягли близько 400 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. З початку війни орієнтовна сума збитків довкіллю становить вже майже 400 млрд грн. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі телемарафону, передає УНН.

З початку війни збитки довкіллю України досягли близько 400 млрд грн

Цитата

«За шість місяців війни нами зафіксовано вже понад 2000 фактів шкоди довкіллю. Це і підриви складів з паливно-мастильними матеріалами, це і сховища нафтопродуктів, відповідно наслідки для довкілля постійно фіксуються...За результатами такої роботи вже більше 300 матеріалів передано правоохоронним органам і орієнтовна сума збитків на сьогодні вже майже 400 млрд грн. З них найбільша шкода зафіксована за забруднення атмосферного повітря, там більше 170 млрд грн», - розповів Стрілець.

Доповнення

26 травня повідомлялося, що в Україні почали рахувати екологічні збитки від ударів російських окупантів по нафтобазах.

В червні повідомлялося, що за даними Держекоінспекції, за 5 місяців екологи розрахували збитків довкіллю на суму понад 727,2 млн гривень. Водночас з початку року було проведено 5076 заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

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