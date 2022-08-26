С начала войны ущерб окружающей среде Украины достиг около 400 млрд грн

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«За шесть месяцев войны нами зафиксировано уже более 2000 фактов вреда окружающей среде. Это и подрывы складов с горюче-смазочными материалами, это и хранилища нефтепродуктов, соответственно последствия для окружающей среды постоянно фиксируются... По результатам такой работы уже более 300 материалов передано правоохранительным органам и ориентировочная сумма убытков на сегодняшний день уже почти 400 млрд грн. Из них самый большой ущерб зафиксирован за загрязнение атмосферного воздуха, там более 170 млрд грн», - рассказал Стрелец.

Дополнение

26 мая сообщалось, что в Украине начали считать экологический ущерб от ударов российских оккупантов по нефтебазам.

В июне сообщалось, что по данным Госэкоинспекции, за 5 месяцев экологи рассчитали ущерб окружающей среде на сумму свыше 727,2 млн гривен. В то же время с начала года было проведено 5076 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды.