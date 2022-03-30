З початку війни загинули вже 145 дітей - Офіс Генпрокурора

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"145 дітей загинуло та 222 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде росія. Найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 39, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Херсонській - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - вказали в Офісі Генпрокурора у Telegram.

Доповнення

Вказано також, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти. 75 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.