С начала войны погибли уже 145 детей - Офис Генпрокурора

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"145 детей погибло и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет россия. Больше всего пострадало детей в Киевской - 69, Харьковской - 49, Донецкой - 54, Черниговской - 39, в Николаевской - 30, Луганской - 28, Запорожской - 22, Херсонской - 25, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях", - указали в Офисе Генпрокурора в Telegram.

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Указано также, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 790 учреждений образования. 75 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.