З початку серпня на водоймах України потонуло понад 100 осіб

У зв’язку з цим, напередодні вихідних рятувальники провели превентивні заходи, що мають на меті запобігти трагічним випадкам на воді.

У ДСНС нагадують, що під час відпочинку біля водойм заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей; вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени; стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього; купатися наодинці.

Також не варто використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автошин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

Заборонено плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання; вживати спиртні напої до та під час купання. Діти мають купатися лише у супроводі дорослих.