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З початку року зареєстрували понад 400 ДТП за участі тварин

З початку року зареєстрували понад 400 ДТП за участі тварин

Київ • УНН

 • 13198 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. За вісім місяців 2019 року в Україні зареєстровано 409 дорожньо-транспортних пригод за участі тварин. Про це УНН повідомили у Департаменті патрульної поліції Нацполіції України у відповідь на запит.

"Відповідно до облікових даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України", з 01.01.2019 до 31.08.2019 зареєстровано 409 ДТП за видом "наїзд на тварин", - йдеться у відповіді.

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У патрульній поліції також зазначили, що найбільшу кількість таких ДТП за вказаний період зареєстровано у Київській області – 52, а найменшу – 3 – у Чернівецькій області.

Нагадаємо, минулого року в Україні сталося 550 ДТП за участі тварин.

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