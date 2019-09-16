З початку року зареєстрували понад 400 ДТП за участі тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. За вісім місяців 2019 року в Україні зареєстровано 409 дорожньо-транспортних пригод за участі тварин. Про це УНН повідомили у Департаменті патрульної поліції Нацполіції України у відповідь на запит.
"Відповідно до облікових даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України", з 01.01.2019 до 31.08.2019 зареєстровано 409 ДТП за видом "наїзд на тварин", - йдеться у відповіді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лось спровокував смертельну ДТП на Житомирщині
У патрульній поліції також зазначили, що найбільшу кількість таких ДТП за вказаний період зареєстровано у Київській області – 52, а найменшу – 3 – у Чернівецькій області.
Нагадаємо, минулого року в Україні сталося 550 ДТП за участі тварин.