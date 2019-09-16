С начала года зарегистрировали более 400 ДТП с участием животных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. За восемь месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 409 дорожно-транспортных происшествий с участием животных. Об этом УНН сообщили в Департаменте патрульной полиции Нацполиции Украины в ответ на запрос.
"Согласно учетных данных информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины", с 01.01.2019 до 31.08.2019 зарегистрировано 409 ДТП за видом "наезд на животных", - говорится в ответе.
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В патрульной полиции также отметили, что наибольшее количество таких ДТП за указанный период зарегистрировано в Киевской области - 52, а наименьшое - 3 - в Черновицкой области.
В прошлом году в Украине произошло 550 ДТП с участием животных.