З початку року в Україні вода забрала життя близько 600 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. З початку липня в Україні зафіксовано вже понад 70 випадків надзвичайних подій на водоймах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Зокрема, тільки у Києві 13 липня столичні рятувальники двічі отримували виклики про те, що у річці Дніпро знаходяться тіла потопельників. Цього ж дня у Запорізькій області з води було вилучено п'ятьох потонулих, зокрема і підлітка 12-ти років.
Так, за інформацією рятувальників, з початку року вода забрала життя близько 600 людей.
Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України закликає дотримуватись елементарних правил безпеки! Зокрема: купатись лише на спеціально обладнаних пляжах, не пірнати в незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.
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Крім того, не запливайте далеко. Ніколи не плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах; не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння, не наближатись до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу.
Температура води повинна бути не нижче +17 °С.
Рятувальники радять плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин, слідкувати за штормовими попередженнями і не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Як повідомляв УНН, наприкінці червня цього року кількість загиблих на водоймах становила 500 осіб.