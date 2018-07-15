С начала года в Украине вода унесла жизни около 600 человек

В частности, только в Киеве 13 июля столичная спасатели дважды получали вызовы о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников. В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пять утонувших, в том числе и подростка 12-ти лет.

Так, по информации спасателей, с начала года вода забрала жизни около 600 человек.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины призывает соблюдать элементарные правила безопасности! В частности: купаться только на специально оборудованных пляжах, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные озера и реки.

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Кроме того, заплывайте далеко. Никогда не плавать в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах; не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают поблизости.

Температура воды должна быть не ниже 17° С.

Спасатели советуют плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут, следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Как сообщал УНН, в конце июня этого года количество погибших на водоемах составляла 500 человек.