З початку року в Україні обліковано близько 90 проваджень через катування

З початку року в Україні обліковано близько 90 проваджень через катування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні протягом січня-липня 2020 року обліковано 88 кримінальних проваджень щодо катування. Про це у відповіді на інформаційний запит кореспондента УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Так, протягом січня-липня 2020 року обліковано 88 проваджень за статтею 127 Кримінального кодексу України (Катування).
Усього було зареєстровано 106 проваджень, із них 18 проваджень було закрито та 17 направлено до суду.
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Нагадаємо, за 8 місяців цього року за вчинення катувань було повідомлено про підозру 18 правоохоронцям, тоді як за весь 2019 рік тільки 2.