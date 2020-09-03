С начала года в Украине учтено около 90 производств из-за пыток
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине в январе-июле 2020 года учтено 88 уголовных производств относительно пыток. Об этом в ответе на информационный запрос корреспондента УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Так, в январе-июле 2020 года учтено 88 производств по статье 127 Уголовного кодекса Украины (Пытки).
Всего было зарегистрировано 106 производств, из них 18 производств были закрыты и 17 направлены в суд.
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Напомним, за 8 месяцев этого года за совершение пыток было сообщено о подозрении 18 правоохранителям, тогда как за весь 2019-й - только 2.