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З початку року в Києві зафіксовано 91 факт переміщення зброї міжнародними посилками

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Київськими митниками з початку року виявлено 91 факт незаконного переміщення зброї в міжнародних відправленнях, передає УНН з посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.

З початку року в Києві зафіксовано 91 факт переміщення зброї міжнародними посилками

"Київською митницею Держмитслужби протягом січня-серпня 2020 року виявлено 105 фактів незаконного переміщення через митний кордон України зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спецзасобів, товарів військового призначення та подвійного використання. З них 91 – це спроби переміщення у міжнародних поштових та експрес-відправленнях", - повідомили митники.

Зазначається, що по виявлених фактах, до правоохоронних органів митницею направлено 67 повідомлень про правопорушення, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

На даний час за виявленими митниками фактами, правоохоронними органами провадяться слідчі дії у 32 кримінальних провадженнях.

"В підсумку, з незаконного обігу Київською митницею вилучено:

- 297 товарів та 1 комплект військового призначення,

- 35 одиниць холодної зброї,

- 10 набоїв та 3 спецзасоби", - розповіли митники.

Нагадаємо, раніше київські митники у експреспосилці з Індії виявили смарагд вагою 4,56 карат, який перевозили під виглядом скляного каміння вартістю 15 доларів.

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