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С начала года в Киеве зафиксирован 91 факт перемещения оружия международными посылками

Киев • УНН

 • 17129 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Киевскими таможенниками с начала года выявлен 91 факт незаконного перемещения оружия в международных отправлениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

С начала года в Киеве зафиксирован 91 факт перемещения оружия международными посылками

"Киевской таможней Гостаможслужбы в январе-августе 2020 года выявлено 105 фактов незаконного перемещения через таможенную границу Украины оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спецсредств, товаров военного назначения и двойного использования. Из них 91 - это попытки перемещения в международных почтовых и экспресс-отправлениях" , - сообщили таможенники.

Отмечается, что по выявленным фактам, в правоохранительные органы таможней направлено 67 сообщений о правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

В настоящее время по выявленным таможенниками фактами, правоохранительными органами проводятся следственные действия в 32 уголовных производствах.

"В итоге, из незаконного оборота Киевской таможней изъято:

- 297 товаров и 1 комплект военного назначения,

- 35 единиц холодного оружия,

- 10 патронов и 3 спецсредства", - рассказали таможенники.

Напомним, ранее киевские таможенники в экспресс-посылке из Индии обнаружили изумруд весом 4,56 карат, который перевозили под видом стеклянного камня стоимостью 15 долларов.

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