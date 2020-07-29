"Індійська біжутерія": до України намагалися незаконно ввезти смарагд на 4,56 карат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Київські митники у експреспосилці з Індії виявили смарагд вагою 4,56 карат, який перевозили під виглядом скляного каміння вартістю 15 доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
"Київські митники вилучили чималий індійський смарагд вагою 4,56 карат. Темнозелений, напівпрозорий овальний камінь київські митники виявили під час перевірки міжнародного експресвідправлення, яке надійшло з Індії до України на адресу львів’янина. Згідно з декларацією, у відправленні мало знаходитися "модне синтетичне скляне каміння" вартістю 15 доларів США", - йдеться у повідомленні.
Після перевірки підтвердилося, що це смарагд вагою 4,56 карат, що вважається крупним розміром для такого каменю.
"Дане правопорушення містить ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Складено адмінпротокол. Смарагд вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Вважається, що ціна коштовних каменів визначається залежно від їх чистоти, кольору, огранки, походження тощо, ціна ж 1 карату смарагда може сягати до 8,5 тисяч доларів США за камінь високої якості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Київською митницею виявлено спробу переслати з Індії в Україну партію чорних діамантів загальною вагою 90,32 карати під виглядом синтетичних камінчиків символічною вартістю 8 доларів.