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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 19554 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100758 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 105647 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110152 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130587 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

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"Индийская бижутерия": в Украину пытались незаконно ввезти изумруд на 4,56 карат

"Индийская бижутерия": в Украину пытались незаконно ввезти изумруд на 4,56 карат

Киев  •  УНН

 • 26012 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Киевские таможенники в экспресс-посылке из Индии обнаружили изумруд весом 4,56 карат, который перевозили под видом стеклянного камня стоимостью 15 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

"Киевские таможенники изъяли большой индийский изумруд весом 4,56 карат. Темно-зеленый, полупрозрачный овальный камень киевские таможенники обнаружили во время проверки международного экспресс-отправления, которое поступило из Индии в Украину на адрес львовянина. Согласно декларации, в отправлении мало находиться "модные синтетические стеклянные камни" стоимостью 15 долларов США", - говорится в сообщении.

После проверки подтвердилось, что это изумруд весом 4,56 карат, который считается крупным размером для такого камня.

"Данное правонарушение содержит признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Составлен админпротокол. Изумруд изъят. Его стоимость будет установлена дополнительно. Считается, что цена драгоценных камней определяется в зависимости от их чистоты, цвета, огранки, происхождения и т.д., цена же 1 карата изумруда может достигать 8500 долларов США за камень высокого качества", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевской таможней выявлено попытку переслать из Индии в Украину партию черных бриллиантов общим весом 90,32 карата под видом синтетических камней символической стоимостью 8 долларов.

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