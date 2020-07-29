"Индийская бижутерия": в Украину пытались незаконно ввезти изумруд на 4,56 карат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Киевские таможенники в экспресс-посылке из Индии обнаружили изумруд весом 4,56 карат, который перевозили под видом стеклянного камня стоимостью 15 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.
"Киевские таможенники изъяли большой индийский изумруд весом 4,56 карат. Темно-зеленый, полупрозрачный овальный камень киевские таможенники обнаружили во время проверки международного экспресс-отправления, которое поступило из Индии в Украину на адрес львовянина. Согласно декларации, в отправлении мало находиться "модные синтетические стеклянные камни" стоимостью 15 долларов США", - говорится в сообщении.
После проверки подтвердилось, что это изумруд весом 4,56 карат, который считается крупным размером для такого камня.
"Данное правонарушение содержит признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Составлен админпротокол. Изумруд изъят. Его стоимость будет установлена дополнительно. Считается, что цена драгоценных камней определяется в зависимости от их чистоты, цвета, огранки, происхождения и т.д., цена же 1 карата изумруда может достигать 8500 долларов США за камень высокого качества", - говорится в сообщении.
Напомним, Киевской таможней выявлено попытку переслать из Индии в Украину партию черных бриллиантов общим весом 90,32 карата под видом синтетических камней символической стоимостью 8 долларов.