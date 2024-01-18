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З початку року рф здійснила понад 1200 обстрілів по території України – Демченко

З початку року рф здійснила понад 1200 обстрілів по території України – Демченко

Київ • УНН

 • 26632 перегляди

З 2024 року в Чернігівській, Сумській та Харківській областях сталося понад 1200 російських атак, причому найбільше постраждав Харків.

Від початку цього 2024 року прикордонники зафіксували понад 1200 ворожих обстрілів. Більшість з них – по Харківщині. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

З початку цього року вже зафіксовано нашими прикордонними нарядами понад 1200 обстрілів, які здійснила росія по території Чернігівщини, Сумщини і Харківщини. Найбільше обстрілів припадає по Харківській області

- сказав Андрій Демченко.

Деталі

Якщо порівнювати з попереднім періодом, то в грудні 2023 загалом протягом місяця було зафіксовано більше 2100 обстрілів, які росія здійснила по території України.

Також Демченко додав, що ворог й досі намагається використовувати свої диверсійно розвідувальні групи. Найбільше - на Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ фіксується і на Харківщині. Найменш активно на Чернігівщині, проте загроза нікуди не зникає.

Нагадаємо

російські окупанти 15 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, внаслідок чого сталося 77 вибухів. Під час обстрілів використовувалася різноманітна зброя, внаслідок чого було пошкоджено деякі будівлі та об'єкти інфраструктури.

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Ганна Оніщенко

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