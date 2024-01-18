С начала года рф осуществила более 1200 обстрелов по территории Украины - Демченко

С начала этого 2024 года пограничники зафиксировали более 1200 вражеских обстрелов. Большинство из них - по Харьковской области. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

С начала этого года уже зафиксировано нашими пограничными нарядами более 1200 обстрелов, которые осуществила россия по территории Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Больше всего обстрелов приходится по Харьковской области - сказал Андрей Демченко.

Детали

Если сравнивать с предыдущим периодом, то в декабре 2023 в целом в течение месяца было зафиксировано более 2100 обстрелов, которые россия осуществила по территории Украины.

Также Демченко добавил, что враг до сих пор пытается использовать свои диверсионно разведывательные группы. Больше всего - на Сумском направлении. Также активность вражеских ДРГ фиксируется и на Харьковщине. Наименее активно на Черниговщине, однако угроза никуда не исчезает.

Напомним,

российские оккупанты 15 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 77 взрывов. Во время обстрелов использовалось разнообразное оружие, в результате чего были повреждены некоторые здания и объекты инфраструктуры.

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