З початку року ГПУ зафіксувала близько 4 тис. корупційних злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. З початку 2019 року Генеральна прокуратура України зафіксувала близько 4 тисяч корупційних злочинів. Про це під час брифінгу повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.
"Усього в цьому році органами прокуратури задокументовано 3769 фактів отримання неправомірної вигоди та інших корупційних злочинів", - зазначив Лисенко.
Він додав, що 1166 обвинувальних актів передано до суду, а 111 осіб вже отримали покарання.
За словами Лисенка, за минулий тиждень зафіксовано лише один факт корупційного злочину – представник митної служби отримав хабар у розмірі 1600 доларів.
Нагадаємо, на Житомирщині начальнику філії облавтодору за хабар у 28 тис. грн повідомлено про підозру.