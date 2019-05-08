С начала года ГПУ зафиксировала около 4 тыс. коррупционных преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала 2019 года Генеральная прокуратура Украины зафиксировала около 4 тысяч коррупционных преступлений. Об этом во время брифинга сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
"Всего в этом году органами прокуратуры задокументировано 3769 фактов получения неправомерной выгоды и других коррупционных преступлений", - отметил Лысенко.
Он добавил, что 1166 обвинительных актов передано в суд, а 111 человек уже получили наказание.
По словам Лысенко, за прошедшую неделю зафиксировано лишь один факт коррупционного преступления - представитель таможенной службы получил взятку в размере 1600 долларов.
Напомним, в Житомирской области начальнику филиала облавтодора за взятку в 28 тыс. грн сообщено о подозрении.