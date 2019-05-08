С начала года ГПУ зафиксировала около 4 тыс. коррупционных преступлений

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100810 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107937 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109183 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134943 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113956 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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С начала года ГПУ зафиксировала около 4 тыс. коррупционных преступлений

С начала года ГПУ зафиксировала около 4 тыс. коррупционных преступлений

Киев  •  УНН

 • 9638 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала 2019 года Генеральная прокуратура Украины зафиксировала около 4 тысяч коррупционных преступлений. Об этом во время брифинга сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.

"Всего в этом году органами прокуратуры задокументировано 3769 фактов получения неправомерной выгоды и других коррупционных преступлений", - отметил Лысенко.

Он добавил, что 1166 обвинительных актов передано в суд, а 111 человек уже получили наказание.

По словам Лысенко, за прошедшую неделю зафиксировано лишь один факт коррупционного преступления - представитель таможенной службы получил взятку в размере 1600 долларов.

Напомним, в Житомирской области начальнику филиала облавтодора за взятку в 28 тыс. грн сообщено о подозрении.

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