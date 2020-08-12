З початку пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 9,4 тис. медиків

"Всього з початку пандемії в України захворіли (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 84548 людей, з них 5895 дітей, а також 9400 медичних працівників. При цьому загалом одужало 45686 пацієнтів, а летальних випадків 1970", - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу було проведено 38487 тестів на виявлення коронавірусу, з них 19380 методом ПЛР, а також 18107 методом ІФА.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 12 серпня зафіксовано вже понад 84,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків зросла у порівнянні з попереднім днем.