З початку пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 9,4 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Від початку пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 84548 осіб, з них 9400 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Всього з початку пандемії в України захворіли (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 84548 людей, з них 5895 дітей, а також 9400 медичних працівників. При цьому загалом одужало 45686 пацієнтів, а летальних випадків 1970", - сказав Степанов.
За його словами, за минулу добу було проведено 38487 тестів на виявлення коронавірусу, з них 19380 методом ПЛР, а також 18107 методом ІФА.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 12 серпня зафіксовано вже понад 84,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків зросла у порівнянні з попереднім днем.