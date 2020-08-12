С начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 9,4 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 84548 человек, из них 9400 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего с начала пандемии в Украине заболели (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) 84548 человек, из них 5895 детей, а также 9400 медицинских работников. При этом в целом выписаны 45686 пациентов, а летальных случаев 1970", - сказал Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки было проведено 38487 тестов на выявление коронавируса, из них 19380 методом ПЦР, а также 18107 методом ИФА.
Напомним, в Украине 8:50 12 августа зафиксировано уже более 84,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев возросло по сравнению с предыдущим днем.