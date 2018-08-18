З початку літа в Україні втопилися вже 53 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. З 1 червня по 16 серпня цього року на українських водоймах загинули 53 дитини. Про це написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Тільки за період з 1 червня по 16 серпня 2018 року на водоймах держави унаслідок утоплення загинуло 53 дитини: віком до 10 років - 22 дитини, з 11 до 13 - 15 дітей та з 14 до 17 років - 16 дітей. За цей же період в результаті дорожньо-транспортних пригод загинула 51 дитина", - написав він.
"Для порівняння, за даними Мінсоцполітики, на території Донецької та Луганської областей за весь час війни загинуло 68 дітей", – додав Аброськін.
Нагадаємо, на воді від початку року вже загинуло 874 людини.