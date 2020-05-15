З початку карантину в Україні зареєстрували майже 12 тис. автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. З початку карантину в Україні, з 12 березня по 11 травня, в Україні було зареєстровано майже 12 тисяч транспортних засобів, більшість яких - у Києві. Про це УНН повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на запит.
“У період з 12 березня 2020 року до 11 травня 2020 року в Україні було здійснено 11 937 реєстраційних операцій з транспортними засобами. Серед них найбільша кількість в місті Київ — 3 363, в Київській області — 883”, — повідомили в сервісному центрі.
Нагадаємо, як повідомляли в Укравтопромі, у березні 2020 року українці купили на 15% менше автомобілів, ніж за березень 2019 року.