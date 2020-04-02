У березні українці стали менше купувати автівки через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У березні 2020 року українці купили на 15% менше автомобілів, ніж за березень 2019 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу UkrAutoprom.
"У перший весняний місяць 2020 року, частина якого пройшла в режимі карантинних обмежень, українці придбали і змогли зареєструвати 6244 нових легкових автомобілів. Таким чином, відносно минулого року березневі реєстрації нових машин зменшилися на 15%. Також березень став найменш "врожайним" місяцем першого кварталу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у січні ринок нових легкових авто становив 7,1 тис. шт., а у лютому - майже 7 тис. шт.
"Провідну позицію на ринку продовжує зберігати за собою Renault. У березні нові автомобілі цієї французької марки отримали 1222 українських реєстраційних номера. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових Renault збільшилися на 20%", - йдеться у повідомленні.
На другому місці Toyota – 661 авто цієї марки поповнили український автопарк. Від свого результату річної давнини Toyota відстала на 21%.
"Третю сходинку рейтингу посіла Kia, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 576 покупців, що на 19% менше, ніж торік", - зазначається у повідомленні.
Загалом у першому кварталі 2020 року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 20,3 тис. нових легкових авто, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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