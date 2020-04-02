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У березні українці стали менше купувати автівки через карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У березні 2020 року українці купили на 15% менше автомобілів, ніж за березень 2019 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу UkrAutoprom.

"У перший весняний місяць 2020 року, частина якого пройшла в режимі карантинних обмежень, українці придбали і змогли зареєструвати 6244 нових легкових автомобілів. Таким чином, відносно минулого року березневі реєстрації нових машин зменшилися на 15%. Також березень став найменш "врожайним" місяцем першого кварталу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні ринок нових легкових авто становив 7,1 тис. шт., а у лютому - майже 7 тис. шт.

"Провідну позицію на ринку продовжує зберігати за собою Renault. У березні нові автомобілі цієї французької марки отримали 1222 українських реєстраційних номера. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових Renault збільшилися на 20%", - йдеться у повідомленні.

На другому місці Toyota – 661 авто цієї марки поповнили український автопарк. Від свого результату річної давнини Toyota відстала на 21%.

"Третю сходинку рейтингу посіла Kia, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 576 покупців, що на 19% менше, ніж торік", - зазначається у повідомленні.

Загалом у першому кварталі 2020 року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 20,3 тис. нових легкових авто, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, італійська компанія, виробник автомобілів, Automobili Lamborghini почала шити захисні маски через пандемію COVID-19.

Українські Національні Новини

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