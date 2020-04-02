В марте украинцы стали меньше покупать автомобили из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В марте 2020 года украинцы купили на 15% меньше автомобилей, чем за март 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу UkrAutoprom.
"В первый весенний месяц 2020 года, часть которого прошла в режиме карантина, украинцы приобрели и смогли зарегистрировать 6244 новых легковых автомобилей. Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин уменьшились на 15%. Также март стал наименее "урожайным" месяцем первого квартала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе рынок новых легковых авто составил 7,1 тыс. шт., а в феврале - почти 7 тыс. шт.
"Ведущую позицию на рынке продолжает сохранять за собой Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1222 украинских регистрационных номера. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Renault увеличились на 20%", - говорится в сообщении.
На втором месте Toyota - 661 авто этой марки пополнили украинский автопарк. От своего результата годичной давности Toyota отстала на 21%.
"Третью строчку рейтинга заняла Kia, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 576 покупателей, что на 19% меньше, чем в прошлом году", - отмечается в сообщении.
Всего в первом квартале 2020 года в Украине свою первую регистрацию прошли 20,3 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, итальянская компания, производитель автомобилей, Automobili Lamborghini начала шить защитные маски из-за пандемии COVID-19.