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С начала карантина в Украине зарегистрировали почти 12 тыс. автомобилей

Киев • УНН

 • 23814 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. С начала карантина в Украине, с 12 марта по 11 мая, в Украине было зарегистрировано почти 12 000 транспортных средств, большинство которых - в Киеве. Об этом сообщили УНН в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на запрос.

С начала карантина в Украине зарегистрировали почти 12 тыс. автомобилей

"В период с 12 марта 2020 года до 11 мая 2020 года в Украине было произведено 11 937 регистрационных операций с транспортными средствами. Среди них наибольшее количество в городе Киев - 3 363, в Киевской области - 883", - сообщили в сервисном центре.

Напомним, как сообщали в Укравтопроме, в марте 2020 года украинцы купили на 15% меньше автомобилей, чем за март 2019 года.

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