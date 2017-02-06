З початку другої хвилі подано 8 тис. щорічних е-декларацій - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За перший місяць 2017 року у системі електронних декларацій зареєструвалося 50 тис. 782 нові суб’єкти декларування, подано 8 тис. 21 щорічну декларацію. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
З його слів, разом із тими, хто вже був зареєстрований у 2016 році, це 183 тис. 675 суб’єктів декларування.
“За січень 2017 року подано: 8021 щорічну декларацію, 2965 виправлених декларацій, 2003 декларації перед звільненням, 937 декларацій після звільнення, 6133 декларації кандидатів на посаду, 610 повідомлень про суттєві зміни в майновому стані”, - зазначив Р.Радецький.
У НАЗК нагадали, що відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" з 2017 року значно збільшується коло громадян України, які подаватимуть свою електронну декларацію. Прогнозується, що кількість нових декларантів зросте більше ніж на 700 тис. осіб.
Вказано, що це відбувається за рахунок нових категорій службових та посадових осіб, які працюють в органах влади і місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.
Нагадаємо, у НАЗК пообіцяли дообладнати реєстр е-декларацій до 15 лютого.