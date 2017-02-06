С начала второй волны подано 8 тыс. ежегодных е-деклараций - НАПК

По его словам, вместе с теми, кто уже был зарегистрирован в 2016 году, это 183 тыс. 675 субъектов декларирования.

"За январь 2017 года подано: 8021 ежегодная декларация, 2965 исправленных деклараций, 2003 декларации перед увольнением, 937 деклараций после освобождения, 6133 декларации кандидатов на должность, 610 сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - отметил Р.Радецкий.

В НАПК напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" с 2017 года значительно увеличивается круг граждан Украины, которые будут подавать свою электронную декларацию. Прогнозируется, что количество новых декларантов вырастет более чем на 700 тыс. человек.

Указано, что это происходит за счет новых категорий служебных и должностных лиц, работающих в органах власти и местного самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях и организациях.

Напомним, в НАПК пообещали дооборудовать реестр е-деклараций до 15 февраля.