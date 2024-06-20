З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень - Генштаб

Протягом дня російський агресор завдав ракетних і авіаційних ударів, здійснив 2634 обстріли українських позицій з використанням різного озброєння і безуспішно зробив численні наступальні операції на різних напрямках, при цьому найбільш запеклі бої відбувалися на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 29 атак, в той час як 19 зіткнень тривають.