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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3872 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 70441 перегляди

Протягом дня російський агресор завдав ракетних і авіаційних ударів, здійснив 2634 обстріли українських позицій з використанням різного озброєння і безуспішно зробив численні наступальні операції на різних напрямках, при цьому найбільш запеклі бої відбувалися на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 29 атак, в той час як 19 зіткнень тривають.

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Протягом доби противник завдавав по території України двох ракетних ударів із застосуванням десяти ракет. Крім того  завдав 36 авіаударів 50 КАБами та задіяв 373 дрони-камікадзе. Разом з тим,  ворог здійснив  2634 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, липців і Тихого Усі ворожі атаки були безуспішними.

16 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.

На Лиманському напрямку за день російські війська шість разів безуспішно атакували українських захисників в районах Невського та Серебрянського лісу. На цей час продовжуються три боєзіткнення поблизу Греківки та Невського

Схожа ситуація також на Торецькому напрямку, де окупанти сім разів атакувати поблизу Шумів, Торецька і Нью-Йорка. Чотри боєзіткнення завершились, бойові дії тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут впродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 боєзіткнень тривають. Ситуація складна.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 13 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережжі Дніпра. Всі шість атак російських окупантів зазнали невдачі.

 На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, кількість бойових зіткнень зросла до 9519.06.24, 20:22 • 22398 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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