С начала суток произошло 128 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать превосходство в живой силе, технике и поддержке с воздуха. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб, передает УНН.

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В течение суток противник наносил по территории Украины двух ракетных ударов с применением десяти ракет. Кроме того нанес 36 авиаударов 50 Кубами и задействовал 373 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 2634 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, липцев и Тихого все вражеские атаки были безуспешными.

16 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степной Новоселовки, Сеньковка, Стельмаховка и песчаного подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку от Стельмаховки продолжается бой.

На Лиманском направлении за день российские войска шесть раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах Невского и Серебрянского леса. В настоящее время продолжаются три боестолкновения вблизи Грековки и Невского

Похожая ситуация также на турецком направлении, где оккупанты семь раз атаковать вблизи шумов, Торецка и Нью-Йорка. Четыре боестолкновения завершились, боевые действия продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. здесь в течение дня агрессор нарастил усилия - всего совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретного, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще 19 боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 13 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, победа, Прасковеевка и Константиновка.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережье Днепра. Все шесть атак российских оккупантов потерпели неудачу.

на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб о ситуации на фронте: враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, количество боевых столкновений возросло до 95