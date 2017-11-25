З початку доби бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО

"Ситуація у районі проведення АТО залишається контрольованою Збройними силами України. Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій сил АТО. Відзначимо й застосування озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення на відповідні відстані… Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили перемир’я. У половині випадків наші захисники вели адекватний вогонь у відповідь", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на луганському напрямку ворог вів обстріли українських оборонних укріплень на Світлодарській дузі. Незаконні збройні формування декілька разів обстрілювали українські позиції зі 120-міліметрових мінометів та гранатометів поблизу Травневого, а захисники Луганського потрапили під вогонь противника із озброєння БМП, повідомили у штабі.

На донецькому напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Водяного. Впродовж декількох годин, застосовуючи цілий спектр піхотного озброєння, ворог порушував перемир’я біля Верхньоторецького. У цьому ж районі зафіксовано неодноразові обстріли наших позицій снайперськими парами окупантів.

Окрім того, зі стрілецької зброї найманці турбували наших захисників у передмісті Красногорівки.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 листопада, в зоні АТО втрат серед українських військових немає.