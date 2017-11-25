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З початку доби бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО

З початку доби бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається контрольованою Збройними силами України. Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій сил АТО. Відзначимо й застосування озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення на відповідні відстані… Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили перемир’я. У половині випадків наші захисники вели адекватний вогонь у відповідь", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на луганському напрямку ворог вів обстріли українських оборонних укріплень на Світлодарській дузі. Незаконні збройні формування декілька разів обстрілювали українські позиції зі 120-міліметрових мінометів та гранатометів поблизу Травневого, а захисники Луганського потрапили під вогонь противника із озброєння БМП, повідомили у штабі.

На донецькому напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Водяного. Впродовж декількох годин, застосовуючи цілий спектр піхотного озброєння, ворог порушував перемир’я біля Верхньоторецького. У цьому ж районі зафіксовано неодноразові обстріли наших позицій снайперськими парами окупантів.

Окрім того, зі стрілецької зброї найманці турбували наших захисників у передмісті Красногорівки.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 листопада, в зоні АТО втрат серед українських військових немає.

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