С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО

"Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными силами Украины. В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска продолжали обстрелы позиций сил АТО. Отметим и применение вооружения, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения на соответствующие расстояния... В целом, от полуночи, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили перемирие. В половине случаев наши защитники вели адекватный огонь в ответ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на луганском направлении противник вел обстрел украинских оборонных укреплений на Светлодарской дуге. Незаконные вооруженные формирования несколько раз обстреливали украинские позиции со 120-миллиметровых минометов и гранатометов вблизи Травневого, а защитники Луганского попали под огонь противника с вооружения БМП, сообщили в штабе.

На донецком направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Водяного. В течение нескольких часов, используя целый спектр пехотного вооружения, враг нарушал перемирие у Верхнеторецком. В этом же районе зафиксировано неоднократные обстрелы наших позиций снайперскими парами оккупантов.

Кроме того, из стрелкового оружия наемники беспокоили наших защитников в пригороде Красногоровки.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 ноября, в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.