З початку доби бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. З опівночі і до 18 години вечора 15 листопада, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"З опівночі і до 18.00 в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 24 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з опівночі і до 18 години 14 листопада незаконні збройні формування 12 разів обстріляли позиції українських військових.