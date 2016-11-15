С начала суток боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

"С полуночи и до 18.00 в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 24 случая открытия огня по позициям сил АТО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с полуночи и до 18 часов 14 ноября незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных .