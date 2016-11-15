С начала суток боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. С полуночи и до 18 часов вечера 15 ноября, боевики 24 раза открывали огонь по позициям сил АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С полуночи и до 18.00 в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 24 случая открытия огня по позициям сил АТО", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с полуночи и до 18 часов 14 ноября незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных .