З опівночі на Донбасі загинув військовий, ще одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. З початку сьогоднішньої доби до 18:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув та одного поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.
Поряд із цим, як зазначається, у районі Авдіївки ворог обстріляв українських захисників із мінометів калібром 82 мм.
"Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення", - повідомили у штабі.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил, як повідомляється, залишається контрольованою.
Нагадаємо, минулох доби, 17 серпня, бойовики 40 разів порушували режим припинення вогню.