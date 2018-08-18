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С полуночи на Донбассе погиб военный, еще один ранен

Киев • УНН

 • 8839 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. С начала сегодняшних суток до 18:00 в районе проведения операции Объединенных сил в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и один ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

С полуночи на Донбассе погиб военный, еще один ранен

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, как отмечается, в районе Авдеевки враг обстрелял украинских защитников с минометов калибром 82 мм.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - сообщили в штабе.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил, как сообщается, остается контролируемой.

Напомним, минулох сутки, 17 августа, боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня.

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