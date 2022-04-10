В Україні з районів бойових дій евакуювали майже 2,5 тис. в’язнів – Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Від початку вторгнення рф в Україну з українських в'язниць, які розташовані поблизу районів бойових дій, евакуювали приблизно 2,5 тис. засуджених. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.
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Як зазначили, Мін’юст і Державна кримінально-виконавча служба (ДКВС) від початку вторгнення рф в Україну докладають зусиль для організації евакуації засуджених з установ, наближених до зони бойових дій.
Цей процес не залежить виключно від системи виконання покарань, адже передбачає взаємодію з військовим командуванням, конвойними підрозділами та залізницею в умовах воєнного часу.
"У процесі евакуації задіяно близько 40 установ ДКВС, що робить цей процес безпрецедентним у новітній історії України та є викликом для усього задіяного персоналу. Наразі вже евакуйовано близько двох з половиною тисяч ув’язнених та засуджених з установ виконання покарань, які розташовані у місцевостях, наближених до районів де ведуться бойові дії", — ідеться в повідомленні.
Евакуацію засуджених та осіб, узятих під варту, з однієї установи виконання покарань до іншої здійснюють відповідно до порядку проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення у разі введення правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 7 листопада 2018 р. №934.
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