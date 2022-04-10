В Украине из районов боевых действий эвакуировали почти 2,5 тыс. заключенных – Минюст

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 31055 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 117240 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 72519 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 105851 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 141435 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 156116 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 343165 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138526 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124720 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 425056 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 55417 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 64803 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 64543 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 54272 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 51466 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 117241 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 343165 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 347486 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 425057 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 398228 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 15802 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 21820 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 95609 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 128007 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 147172 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

В Украине из районов боевых действий эвакуировали почти 2,5 тыс. заключенных – Минюст

Киев • УНН

 • 134653 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала вторжения рф в Украину из украинских тюрем, которые расположены вблизи районов боевых действий, эвакуировали примерно 2,5 тыс. осужденных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

В Украине из районов боевых действий эвакуировали почти 2,5 тыс. заключенных – Минюст

Детали

Как отметили, Минюст и Государственная уголовно-исполнительная служба (ГУИС) с начала вторжения рф в Украину прилагают усилия для организации эвакуации осужденных из учреждений, приближенных к зоне боевых действий.

Этот процесс не зависит исключительно от системы исполнения наказаний, ведь предусматривает взаимодействие с военным командованием, конвойными подразделениями и железной дорогой в условиях военного времени.

"В процессе эвакуации задействовано около 40 учреждений ГУИС, что делает этот процесс беспрецедентным в новейшей истории Украины и является вызовом для всего задействованного персонала. Сейчас уже эвакуированы около двух с половиной тысяч заключенных и осужденных из учреждений исполнения наказаний, которые расположены в местностях, приближенных к районам где ведутся боевые действия", — говорится в сообщении.

Эвакуацию осужденных и лиц, взятых под стражу, из одного учреждения исполнения наказаний в другое осуществляют в соответствии с порядком проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 ноября 2018 г. №934.

Напомним 

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала на сегодня, 10 апреля, девять гуманитарных коридоров из Херсонской, Донецкой и Луганской областей

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.89
Ethereum
$1,481.74