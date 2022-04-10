В Украине из районов боевых действий эвакуировали почти 2,5 тыс. заключенных – Минюст

Детали

Как отметили, Минюст и Государственная уголовно-исполнительная служба (ГУИС) с начала вторжения рф в Украину прилагают усилия для организации эвакуации осужденных из учреждений, приближенных к зоне боевых действий.

Этот процесс не зависит исключительно от системы исполнения наказаний, ведь предусматривает взаимодействие с военным командованием, конвойными подразделениями и железной дорогой в условиях военного времени.

"В процессе эвакуации задействовано около 40 учреждений ГУИС, что делает этот процесс беспрецедентным в новейшей истории Украины и является вызовом для всего задействованного персонала. Сейчас уже эвакуированы около двух с половиной тысяч заключенных и осужденных из учреждений исполнения наказаний, которые расположены в местностях, приближенных к районам где ведутся боевые действия", — говорится в сообщении.

Эвакуацию осужденных и лиц, взятых под стражу, из одного учреждения исполнения наказаний в другое осуществляют в соответствии с порядком проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 ноября 2018 г. №934.

Напомним

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