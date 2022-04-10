На сьогодні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук анонсувала на сьогодні, 10 квітня, дев'ять гуманітарних коридорів з Херсонської, Донецької та Луганської областей, інформує УНН.
Деталі
З Маріуполя до Запоріжжя: на власному транспорті.
З Бердянська до Запоріжжя: на власному транспорті, також буде відправлено автобуси з міста Запоріжжя.
З міста Токмак до Запоріжжя: на власному транспорті, також буде відправлено автобуси з міста Запоріжжя. Місце зборів — вул. Шевченка, 5
З міста Енергодар до Запоріжжя: на власному транспорті, також буде відправлено автобуси з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут: місце зборів — проспект Хіміків, 28.
З міста Лисичанськ до міста Бахмут: місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
З міста Попасна до міста Бахмут: місце зборів — вул. Первомайська, 42.
З селища Гірське до міста Бахмут: місце зборів — вул. Гагарина, 13.
З міста Рубіжне до міста Бахмут.
Нагадаємо
Учора, 9 квітня, за допомогою гуманітарних коридорів евакуювали 4532 людини.