На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров

Детали

Из Мариуполя в Запорожье: на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье.

Из города Токмак в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье. Место сборов - ул. Шевченко, 5

Из города Энергодар в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

Из города Северодонецк в город Бахмут: место сбора — проспект Химиков, 28.

Из города Лисичанск в город Бахмут: место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из города Попасная до города Бахмут: место сборов — ул. Первомайская, 42.

Из поселка Горное до города Бахмут: место сборов — ул. Гагарина, 13.

Из города Рубежное в город Бахмут.

Напомним

Вчера, 9 апреля, с помощью гуманитарных коридоров эвакуировали 4532 человека.