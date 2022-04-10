На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала на сегодня, 10 апреля, девять гуманитарных коридоров из Херсонской, Донецкой и Луганской областей, информирует УНН.
Детали
Из Мариуполя в Запорожье: на собственном транспорте.
Из Бердянска в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье.
Из города Токмак в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье. Место сборов - ул. Шевченко, 5
Из города Энергодар в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
Из города Северодонецк в город Бахмут: место сбора — проспект Химиков, 28.
Из города Лисичанск в город Бахмут: место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Из города Попасная до города Бахмут: место сборов — ул. Первомайская, 42.
Из поселка Горное до города Бахмут: место сборов — ул. Гагарина, 13.
Из города Рубежное в город Бахмут.
Напомним
Вчера, 9 апреля, с помощью гуманитарных коридоров эвакуировали 4532 человека.