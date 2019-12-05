З криворізького ліцею евакуювали близько 800 учнів через задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Дніпропетровській області, в одному з ліцеїв міста Кривий Ріг, сталось задимлення через коротке замикання без послідуючого горіння. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Так, об 11.15 до служби порятунку надійшло повідомлення за адресою міського ліцею № 81. До місця виклику були залучені пожежні частини міста Кривий Ріг.
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“По прибуттю було встановлено, що сталось коротке замикання без послідуючого горіння. Персонал закладу евакуював близько 800 учнів до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.
Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 29 осіб постраждало. У поліції відкрили кримінальне провадження.
Наразі в поліції розглядають дві версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок якої загинула одна людина і зникли ще 14 осіб.