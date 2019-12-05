З криворізького ліцею евакуювали близько 800 учнів через задимлення

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Дніпропетровській області, в одному з ліцеїв міста Кривий Ріг, сталось задимлення через коротке замикання без послідуючого горіння. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.