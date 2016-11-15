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З Криму до Росії перемістили 179 ув’язнених, які виступали проти референдуму 16 березня – звіт МКС

З Криму до Росії перемістили 179 ув’язнених, які виступали проти референдуму 16 березня – звіт МКС

Київ • УНН

 • 9190 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі повідомив, що, за їхніми даними, 179 осіб були ув’язнені у Криму через виступи проти референдуму 16 березня 2014 року і були переміщені до Росії для відбування покарання. Про це йдеться у звіті про попереднє розслідування ситуації в Україні, передає УНН.

“Кілька осіб з числа мирних жителів, які виступали проти референдуму 16 березня, за повідомленнями, були заарештовані й утримувалися в ув’язненні з березня 2014 року. Є відомості, що вказують на недотримання належної правової процедури та права на справедливий судовий розгляд. Як повідомляється, близько 179 осіб, позбавлених волі, були насильно переміщені з місць утримання під вартою в Криму в місця утримання під вартою на території Російської Федерації”, — йдеться у документі.

Як повідомляв УНН, 18 березня 2014 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про “прийняття” Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. Напередодні у Криму відбувся “референдум” про статус Криму після чого у Верховній Раді АРК прийняли постанову “Про незалежність Криму”.

14 вересня минулого року в анексованому РФ Криму відбулися “вибори” за російським законодавством в “Державну раду”, а в Севастополі — в “законодавчі збори” міста.

Українські Національні Новини

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