Из Крыма в Россию переместили 179 заключенных, которые выступали против референдума 16 марта - отчет МКС

"Несколько человек из числа мирных жителей, которые выступали против референдума 16 марта, по сообщениям, были арестованы и содержались в заключении с марта 2014 года. Есть сведения, указывающие на несоблюдение надлежащей правовой процедуры и права на справедливое судебное разбирательство. Как сообщается, около 179 лиц, лишенных свободы, были насильно перемещены из мест содержания под стражей в Крыму в места содержания под стражей на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, 18 марта 2014 г. президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о "принятии" Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Накануне в Крыму состоялся "референдум" о статусе Крыма, после чего в Верховной Раде АРК приняли постановление "О независимости Крыма".

14 сентября прошлого года в аннексированном РФ Крыму прошли "выборы" по российскому законодательству в "государственный совет", а в Севастополе - в "законодательное собрание" города.