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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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З Бучі вдалося вивезти людей 20 автобусами

З Бучі вдалося вивезти людей 20 автобусами

Київ • УНН

 • 87372 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. З Бучі, у районі якої точаться бої, вдалося вивезти людей двадцятьма автобусами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

"20 автобусів з Бучі прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу та пропонують харчування", - повідомив посадовець у Telegram.

Доповнення

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук назвала повний перелік маршрутів гуманітарних коридорів на сьогодні, 12 березня.

Станом на 13 годину з 14 коридорів запустили майже всі, вказував Тимошенко.

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