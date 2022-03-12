З Бучі вдалося вивезти людей 20 автобусами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З Бучі, у районі якої точаться бої, вдалося вивезти людей двадцятьма автобусами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Цитата
"20 автобусів з Бучі прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу та пропонують харчування", - повідомив посадовець у Telegram.
Доповнення
Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук назвала повний перелік маршрутів гуманітарних коридорів на сьогодні, 12 березня.
Станом на 13 годину з 14 коридорів запустили майже всі, вказував Тимошенко.