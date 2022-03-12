Практично всі з 14 коридорів для евакуації сьогодні вже запущені - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні сьогодні має працювати 14 коридорів для евакуації. Практично всі вже запущені. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні має працювати 14 коридорів для евакуації, практично всі вже запущені, люди евакуюються”, - сказав Тимошенко.
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Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук назвала повний перелік маршрутів гуманітарних коридорів на сьогодні, 12 березня.
Зокрема, до Маріуполя, куди раніше блокувалися "зелені коридори" через ворожі обстріли, вирушили автобуси для евакуації людей.